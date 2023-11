Morgan provoca Francesca durante X Factor

In diversi momenti, infatti, Morgan ha provocato Francesca sul fatto che si dilungasse troppo nei suoi giudizi mentre l'orologio scorreva: «Più fate così e più io parlo», ha detto Morgan di fronte a una conduttrice che, se avesse potuto, avrebbe senz'altro risposto per le rime. «Volevo interromperti un'altra volta per il semplice gusto di farlo», ha ripreso poco dopo parlandole sopra e dimostrando che, in fin dei conti, X Factor è anche questo

. Le cose, però, non sono andate meglio neanche verso le ultime battute, quando i giudici hanno scelto di andare al Tilt per lasciare che il pubblico decidesse chi mandare a casa tra Asia del team di Fedez e Gaetano De Caro del team di Ambra. «I giudici non sono stati in grado di decidere», è stato il commento di Francesca, considerando anche l'inevitabile allungamento di un programma che si è trascinato ben oltre la mezzanotte. Anche qui, però, Morgan non gliel'ha lasciata passare: «Perché dici che non siamo stati in grado di decidere? Abbiamo deciso eccome», ha tuonato il cantante gettando talmente tanta tensione sul palco da portare Fedez a chiedere un applauso per Francesca per aiutarla ad andare avanti. Sfortunatamente per quest'ultimo, a uscire al secondo Live è Asia, la rapper della sua squadra che, secondo lo stesso Fedez e i suoi colleghi, ha patito per aver ricevuto un'assegnazione troppo complessa e inadatta per le

