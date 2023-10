Moratti: 'I fischi disturberanno Lukaku. Su Mourinho...'

Massimo Moratti, storico presidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a LaPresse.it e si è soffermato su Inter-Roma, match in programma il 29 ottobre, e sulla vicenda Romelu Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni."La cosa penso possa disturbarlo certamente, ma ha una professionalità tale che penso possa tranquillamente resistere. Certo, non sarà una cosa piacevole.

