Moratoria per nuove edificazioni nelle aree alluvionate

A maggio 2023, è necessario voltare pagina nella ricostruzione. Non è possibile ricostruire senza tenere conto di quanto è successo. Quindi ricostruire sì, ma meglio e non dappertutto.

È quanto ho chiesto alla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna con un’interrogazione urgente a risposta immediata in Aula che ho discusso a metà marzo: approvare una moratoria, della durata di almeno un anno, a nuove edificazioni nelle aree alluvionate ed esondabili dell’, seguendo l’esempio di quanto fatto dalla Regione Liguria nel 2015 dopo l’alluvione che mise in ginocchio il territorio ligure. Passata l’emergenza degli allagamenti, non si può (ri)fare tutto come prima, aprendo la strada a vecchie e nuove urbanizzazioni incuranti del principio di precauzione, come se l’alluvione fosse solo una parentesi da archiviare in frett

