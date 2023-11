Morata e Alice come Dybala e Oriana: Roma, Fontana di Trevi e la dedica

Alvaro Morata e la dedica social per Alice Campello Travolto dalle emozioni vissute per Dybala e Oriana Sabatini , anche Alvaro Morata ha voluto attestare ancora una volta il suo amore per la moglie Alice Campello , dedicandole un dolce messaggio sui social. A corredo di uno scatto della coppia ripreso durante la sera della proposta di nozze del giallorosso alla cantante, le parole del calciatore spagnolo: ' Con l’amore della mia vita alla fontana di Trevi in un giorno molto speciale '.

