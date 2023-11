Moody's rialza l'outlook per l'Italia da negativo a stabile

Resta tutta in salita la riforma del Patto di stabilità, mentre per l'Italia la settimana si chiude con l'atteso responso di Moody's sul rating sovrano con l'agenzia di rating che ha rialzato l'outlook per il nostro Paese da negativo a stabile lasciando immutato il rating a 'Baa3'. Martedì prossimo arriverà il giudizio della Commissione europea sulla manovra.

Intanto per Moody's"le prospettive di breve termine dell'Italia sono sostenute dall'attuazione del Pnrr ma anche dai recenti miglioramenti del settore bancario. I rischi legati alle forniture energetiche sono diminuiti in parte per il clima buono dello scorso inverno, ma anche per le azioni del governo" anche se l' agenzia invita a ridurre il debito italiano troppo elevato e ammonisce sulle dinamiche del Pnrr:"un'opportunità che capita una volta in una generazione" ma mettendo in guardia dai rischi di un'esecuzione inefficac

