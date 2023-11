L'agenzia Moody's conferma il rating dell' Italia ' Baa3 ' e alza l'outlook a 'stabile' da 'negativo'. La decisione riflette una stabilizzazione delle prospettive per la forza economica del Paese, la salute del settore bancario e le dinamiche del debito pubblico .

Le prospettive economiche cicliche di medio termine continuano a essere sostenute dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell' Italia e i rischi per le forniture energetiche sono diminuiti, in parte grazie alla forte azione politica del governo. Anche i miglioramenti nel settore bancario , che secondo Moody's dovrebbero essere sostenuti, favoriscono la crescita economica ciclica





