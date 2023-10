Mondiali, Argentina-Inghilterra 23-26: i calci di Farrell valgono il 3° posto, ma che fatica per la Nazionale della rosa

bronzo al Mondiale. Anche se, a ben vedere, il match contro la sopresa Argentina è soffertissimo. I calci di Farrell fanno guadagnare un bel bottino alla Nazionale della rosa che, però, non gioca assolutamente nella ripresa.ha messo sul campo i soliti problemi riscontrati in questo Mondiale, con una difficoltà a marcare mete impressionante. 0 una settimana fa contro il Sudafrica, due contro l'Argentina in questo match sofferto fino alla fine.

: 15 Marcus SMITH, 14 Freddie STEWARD, 13 Joe MARCHANT, 12 Manu TUILAGI, 11 Henry ARUNDELL, 10 Owen FARRELL, 9 Ben YOUNGS, 8 Ben EARL, 7 Sam UNDERHILL, 6 Tom CURRY, 5 Ollie CHESSUM, 4 Maro ITOJE, 3 Will STUART, 2 Theo DAN, 1 Ellis GENGE.: 16 Jamie GEORGE, 17 Bevan RODD, 18 Dan COLE, 19 David RIBBANS, 20 Lewis LUDLAM, 21 Danny CARE, 22 George FORD, 23 Ollie LAWRENCE.

Leggi di più:

Eurosport_IT »

Argentina-Inghilterra in tv e streaming, dove vedere finale 3° posto dei Mondiali di rugbyArgentina e Inghilterra si giocano il 3° posto nella Rugby World Cup 2023. Il match dello Stade France è in diretta su su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con il pre partita dalle 20.30 Leggi di più ⮕

I progetti per lo United del secondo uomo più ricco d'InghilterraMister Ineos, Jim Ratcliffe, dovrebbe entrare col 25% delle quote ma con l'accordo che la gestione passa totalmente a lui. Dall'Old Trafford da rinnovare alla struttura societaria, ha già in mente cosa fare Leggi di più ⮕

È in vendita all'asta la Range Rover della Regina Elisabetta d'InghilterraSono previste oferte superiori a 300 mila sterline, per questo esemplare unico al mondo, con personalizzazioni specifiche per la Regina. Quasi 20 anni di onorato servizio e 177 mila km all'attivo Leggi di più ⮕

Perché in Inghilterra non si possono vedere partite in diretta il sabato pomeriggio: stavolta niente ClasicoDa decenni è in vigore la legge che oscura il calcio per due e mezzo alla settimana: così da favorire i campionati minori e gli stadi pieni. Leggi di più ⮕

L'Adderall e Colin Farrell: l'ultima confessione choc di Britney SpearsNella sua biografia Britney Spears ha dichiarato di non avere mai fatto uso di droghe pesanti ma di avere abusato dell'Adderall Leggi di più ⮕

Biennale arte a Diriyah apre il dialogo tra gli artisti mondialiAppuntamento in Arabia Saudita con 92 artisti da 43 Paesi (ANSA) Leggi di più ⮕