Mondiali 2023: l'Inghilterra vince la finale terzo e quarto posto

I Pumas falliscono l'opportunità di eguagliare lo storico risultato del 2007. Domani la finale tra Nuova Zelanda e Sudafrica in diretta su Sky Sport Arena alle 20:30al termine della finalina dello Stade de France di Parigi. Niente da fare per i Pumas, battuti per la seconda volta in questo mondiale dagli uomini di Steve Borthwick, stavolta di misura per 26 a 23.

L’Inghilterra termina la sua Coppa del Mondo con una vittoria e porta a casa un piazzamento di grande prestigio.abbinate ad un piano di gioco semplice ma efficace e al piede preciso dihanno consentito al XV della Rosa di imporsi su un’Argentina molto battagliera. Per la squadra allenata da Michael Cheika resta il rammarico dei troppi errori che non le hanno consentito di completare la rimonta.

L’Inghilterra domina tutte le fasi del gioco e tiene lontani i pericoli proprio attraverso il kicking game del suo capitano, così gli argentini sono costretti a commettere tanti errori e a lasciare l’iniziativa alla squadra avversaria.I Pumas hanno un sussulto al 23’, quando Boffelli si porta sulla piazzola e punisce l’indisciplina inglese con il calcio del 3 a 13. Farrell lo imita poco dopo per lo stesso motivo:È il 36’ quando arriva una delle azioni più belle della partita. headtopics.com

palla in mano e rompe tre placcaggi prima di tuffarsi in meta. Con la trasformazione di Boffelli l’argentina va a +1. Neanche il tempo di festeggiare che un minuto dopo lo stesso Santiago Carreras si fa stoppare un calcio di liberazione eAl 52’ tocca ancora una volta al piede di Boffelli tenere a galla i Pumas. Da quasi 50 metri la parabola del trequarti-ala va tra i pali per il 20 a 23.

L’ultimo assalto dei Pumas è tanto generoso quanto infruttuoso. Gli inglesi soffrono e salvano il punteggio di 23 a 26 con una difesa molto energica. A Parigi il terzo posto mondiale della RWC 2023 va a loro. headtopics.com

