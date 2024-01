Le coppe europee sono ferme fino al 13 febbraio. Bisognerà dunque attendere per aggiornare la classifica del ranking che stabilirà chi si qualificherà alla prima edizione del Mondiale per Club allargato, la nuova competizione fortemente voluta dal presidente della Fifa , Gianni Infantino, e che si disputerà negli Stati Uniti. Intanto però il The Athletic ha rivelato nuove informazioni sul torne che si terrà nell'estate del 2025.

Mondiale per Club 2025, tutti i match sulla costa est La FIFA avrebbe deciso che tutte le gare della Coppa del Mondo per club 2025 si giocheranno sulla costa est degli Usa anche e soprattutto per favorire il pubblico televisivo composto da appassionati e tifosi europei, consentendo loro di fruire delle partite a orari migliori. Un'altra variabile presa in considerazione dagli organizzatori è quella della concomitanza con la Gold Cup, competizione riservata alle nazionali del Nord e Centro America, che prevedrà orari di gioco differenti rispetto al Mondiale per Clu





tuttosport » / 🏆 29. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Corte di Giustizia della Ue rovescia il monopolio di Fifa e Uefa sulla SuperlegaLa Corte di Giustizia della Ue ha stabilito che le regole della Fifa e della Uefa che subordinano qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub alla loro previa approvazione e vietano ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni sono illegali. Questa sentenza storica potrebbe portare a un cambiamento radicale della governance del calcio.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

MotoGP, Bagnaia e non solo: cosa aspettarsi dai piloti italiani nel Mondiale 2024L'analisi di Paolo Beltramo

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

La terza guerra mondiale e la ritirata degli USAL'America resta indispensabile per la sicurezza economica mondiale. Ma la sua forza militare pur imponente non basta a spegnere i focolai che altri continuano ad appiccare. Lo scivolamento verso quella che papa Francesco chiama la terza guerra mondiale rischia di essere evitato, paradossalmente, da una ritirata Usa sotto la presidenza dell'isolazionista Donald Trump.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Angelo Binaghi: 'Atp Finals a Torino oltre il 2025? Sono convinto che ce la faremo'Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, è convinto che Torino ospiterà gli Atp Finals oltre il 2025 grazie all'importanza del tennis italiano a livello mondiale e alla proposta che verrà presentata al governo.

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Non solo Pioli, c'è un Milan in bilico: i giocatori sotto esameIl tecnico ha un contratto fino al 2025, la società ha cominciato le valutazioni per la prossima stagione: sono molti i calciatori che potrebbero cambiare aria

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

La Corte di Giustizia Europea certifica l'abuso di potere di Uefa e FifaLa Corte di Giustizia Europea ha certificato l'abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa nel calcio europeo. Questo apre la strada a competizioni parallele come la Superlega.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »