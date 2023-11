Momenti di tensione al corteo degli studenti a Torino. Quando i manifestanti hanno cercato di deviare dal percorso autorizzato, sono state lanciati due bottiglie e altri oggetti contro le forze dell'ordine che hanno risposto con una carica di alleggerimento e qualche manganellata. Alcuni manifestanti lamentano di avere riportato lievi ferite. Un gruppo di manifestanti si è radunato in piazza Lagrange e ha acceso fumogeni.

Alla fine della manifestazione di Torino degli studenti in piazza Castello tre giovani con il volto coperto dalla tradizionale sciarpa palestinese kefiah hanno bruciato una bandiera d'Israele, tra gli applausi dei presenti e slogan a favore della Palestina. Al corteo hanno partecipato complessivamente 500 persone, studenti e antagonist

:

İLPOST: Il controverso slogan «dal fiume al mare, la Palestina sarà libera»Gli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Sinner qualificato alle semifinali delle Atp Finals di TorinoAtp Finals, Claudio Panatta: 'Sinner è già qualificato alle semifinali ma contro Rune sarà comunque un bel match, si spera diventino protagonisti del tennis mondiale' ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

LASTAMPA: Salvador Luria, il premio Nobel dimenticato da TorinoLa targa davanti al liceo d’Azeglio, dove studiò, non lo cita. Ma l’anonimo autore si è ricordato di Primo Levi e di Pavese. Pubblicata la prima biografia del …

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

CORRİERE: Quando non ti invitano alle festeChe brutta cosa quando non ti invitano alle feste. Sei piccolo piccolo, e te ne stai lì, solo in casa, con la mamma che ti porta i Lego con gli occhi straziati. Oppure sei adolescente, e allora è pure meglio, tanto quelle dee meravigliose manco ti vedono. O sei adulto, e li senti che si mettono d’accordo a bassa voce, e tu mai puoi bere alla coppa d’un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti. Ma pure se ti invitano può essere un guaio. Galoppi felice con Lucignolo, entri burattino nel paese dei balocchi e esci ciuchino. Oppure sei un potente re straniero, e Nerone ti invita. Ti colma di onori, ti dedica giochi fantastici, ti riempie la nave di ori e gioielli, e tu salpi e cominci a capire che sei entrato re ed esci burattino, vassallo dell’imperatore più onirico della storia. O te ne vai al banchetto della pace del Trono di spade con tutta la famiglia, e quelli ti sterminano pure i nipoti

Fonte: Corriere | Leggi di più »

GAZZETTA_İT: Quando la F1 corse al Caesars Palace: clienti tra bolidi e cameriere in bikiniLe due edizioni del 1981 e del 1982 nel parcheggio dell'hotel ispirato all'antica Roma sono rimaste memorabili per l'atmosfera e i protagonisti: quelle gare hanno anche deciso i campionati.

Fonte: Gazzetta_it | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Quando avranno finito di contare i mortiBisogna pensare alla catastrofe partendo dal futuro e non dal passato. Tre storie parallele deflagrate con l'attacco di Hamas. Primo, come far la pace con chi …

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »