Molestie sessuali, Papa Francesco dispone processo per padre Rupnik

"Nel mese di settembre la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori ha segnalato al Papa gravi problemi nella gestione del caso di padree la mancanza di vicinanza alle vittime. Di conseguenza il Santo Padre ha chiesto al Dicastero per la Dottrina della Fede di esaminare il caso e ha deciso di derogare alla prescrizione per consentire lo svolgimento di un processo". Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede.

Manovra, salta il prelievo diretto sui conti correnti | Pensioni, torna quota 103 | Affitti brevi, la cedolare secca resta al 26% | Gli aggiornamenti e le novitàTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioniMilano, sparò alle gambe di due giovani: arrestato il rapper ShivaRimini, abusi su un 13enne: arrestato youtuber da un milione di follower headtopics.com

Lecce, l'ombra di uno stupro dietro il suicidio della studentessa francese in Erasmus | L'ultimo biglietto: "Non posso sopportare quello che è accaduto"Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V.

Leggi di più:

MediasetTgcom24 »

È morto Gildo Giannini, il papà di Giuseppe: portò Francesco Totti alla RomaGildo Giannini si è spento oggi ad 82 anni dopo una lunga malattia. Per chi non lo sapesse... Leggi di più ⮕

La preghiera di Papa Francesco: «Maria, intercedi per il mondo in pericolo»Il pontefice a San Pietro invoca la pace davanti all’icona della Madonna: «Converti chi fomenta odio e conflitti. Ti consacriamo il nostro mondo, specialmente i Paesi e le regioni in guerra. La famiglia umana ha preferito Caino ad Abele» Leggi di più ⮕

Papa Francesco, oggi giornata di preghiera e di digiuno per la paceI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕

Papa Francesco: «Non vado in pensione, ma le dimissioni sono già firmate. La morte? Non mi fa paura, mi terrorPapa Francesco a dicembre festeggerà 87 anni, un bel traguardo dal quale osserva il... Leggi di più ⮕

Papa Francesco firma la giustificazione a uno studente che ha saltato le lezioni all'università per essere alPapa Francesco tra i tanti grattacapi che si è trovato sulla scrivania in questi... Leggi di più ⮕

Polonia, overdose di viagra nell'orgia gay a casa di un prete: si dimette il vescovo ​Grzegorz KaszakPapa Francesco ha accettato oggi la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Sosnowiec (... Leggi di più ⮕