Moglie e suocera di Soumahoro ai domiciliari, le carte: “Due milioni di euro spesi in ristoranti e gioielli o girati in conti all’estero”, mentre gli ospiti delle strutture gestite vivevano in alloggi fatiscenti e condizioni igienico-sanitarie carenti. È questa l’accusa che ha portato la Procura di Latina a disporre gli arresti domiciliari per. A tutti loro vengono contestati, a vario titolo, i reati di frode in pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio.

Fare giornalismo senza avere alle spalle grandi gruppi economici e finanziari costa. Se apprezzi ilfattoquotidiano.it, le nostre inchieste e le notizie che troppo spesso gli altri oscurano, entra a far parte della nostra comunità.Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in ItaliaAi domiciliari moglie e suocera del deputato Soumahoro. “Migranti in condizioni offensive, con i risparmi hanno comprato beni di lusso”non riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione). headtopics.com

Ti ricordiamo che il nostro lavoro ha un costo ripagato dalla pubblicità e dai sostenitori. Il tuo aiuto è per noi indispensabile.acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento. Navigherai in modo totalmente gratuito e potrai visualizzare fino ad un massimo di 10 articoli al mese, e vedrai la pubblicità.

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroArrestate moglie e suocera del parlamentare Soumahoro Leggi di più ⮕

Migranti, arresti domiciliari per la moglie e la suocera di SoumahoroMarie Therese Mukamatsindo e Liliane Murekatete, suocera e moglie dell'onorevole Soumahoro, sono state poste agli arresti domiciliari a seguito dell'indagine sulla gestione dei migranti Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroArrestate la moglie del parlamentare Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, e la suocera, Marie Therede Mukamatsindo. Le due donne sono state poste ai domiciliari. Le misure sono state disposte dal gip di Latina nell'ambito dell'inchiesta sulle coo... Leggi di più ⮕

Migranti, inchiesta coop Karibu: arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroI titoli di Sky TG24 del 30 ottobre, edizione delle 8:00 Leggi di più ⮕

Soumahoro, moglie Liliane Murekatete ai domiciliari per inchiesta cooperativa KaribuArrestata anche la suocera del deputato. Accuse di frode in pubbliche forniture, bancarotta e autoriciclaggio Leggi di più ⮕

Arrestate moglie e suocera del parlamentare SoumahoroIndagine della procura di Latina su gestione coop Latina Leggi di più ⮕