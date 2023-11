Modifiche alle aliquote contributive e all'Irpef: aumento del reddito disponibile familiare

Le modifiche alle aliquote contributive e all'Irpef comporterebbero un incremento del reddito disponibile familiare rispetto alla legislazione vigente dell'1,5 per cento in media nel 2024 (circa 600 euro annui). L'aumento è stato dichiarato dal vice capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia Andrea Brandolini durante la sua audizione in Senato sulla manovra di fronte alle Commissioni Bilancio congiunte.

Secondo Brandolini, l'entità dei tagli disposta dalla manovra appare realizzabile rispetto all'ammontare della spesa primaria (oltre 1.000 miliardi nel 2022). Se verranno effettuati utilizzando analisi approfondite, che selezionino le misure sulla base dell'efficacia e ne migliorino l'efficienza, non andranno a detrimento della qualità dell'intervento pubblico. Inoltre, l'aumento del finanziamento al Servizio sanitario nazionale indica che la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL nel prossimo triennio diminuirebbe gradualmente, al di sotto del livello medio nel quinquennio precedente la pandemia (6,5%)

