Modena, Seculin: 'Era importantissimo dare continuità alla vittoria di Brescia, testa al Catanzaro'

E’ stato chiamato in causa all’ultimo per sostituire l’infortunato Gagno, ha risposto presente e ha guidato con esperienza i compagni.commenta così il successo del Modena sulla Ternana ai microfoni del club canarino: “Era importantissimo dare continuità alla vittoria di Brescia. Siamo ancora più contenti per essere tornati a vincere in casa, i tifosi lo meritavano.

Modena, Bianco: 'Abbiamo dato continuità alla vittoria di Brescia, era importante vincere in casa'Paolo Bianco, allenatore del Modena, ha parlato al termine del match vinto contro la Ternana. Ecco le sue dichiarazioni riportate da tuttomodenaweb: 'Mi dispiace che non siamo arrivati a fine partita

Serie B, Modena-Ternana: i canarini cercano continuità dopo la vittoria contro il BresciaOggi alle 16.15 andrà in scena il match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B tra Modena e Ternana. I canarini si trovano al sesto posto in classifica a quota 16 e sono in cerc

Serie B LIVE: alle 16.15 Palermo, Venezia, Modena e Brescia-BariDopo l&39;anticipo di venerdì e le sfide di ieri, termina oggi con quattro sfide in programma alle 16.15 l&39;undicesima giornata di Serie B. In campo l&39;alta classifica: il Palermo, a 6 punti

Modena-Ternana, le formazioni ufficiali: non c'è Gagno nella porta dei canariniAlle 16:15 il programma della giornata numero 11 di Serie B propone quattro partite in contemporanea. Tra queste Modena-Ternana, di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, con i can

Modena-Ternana, le formazioni ufficiali: Strizzolo contro FavilliModena (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Zaro, Riccio, Cauz; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada, Duca; Strizzolo. Ternana (3-5-1-1): Iannarilli; Celli, Sorensen, Mantovani; Diakitè, Luperini, Pyyhtia,

