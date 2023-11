Modena incontenibile, battuta la Ternana: c'è anche la classica rete dell'ex. Gol e highlights

, che solo nei minuti di recupero del secondo tempo ha accorciato le distanze con Dionisi. Ma le Fere niente hanno potuto con un'incontenibile squadra, passata in vantaggio prima con Palumbo - che da ex non ha esultato - e poi Falcinelli; i canarini hanno rischiato davvero pochissimo, a cospetto di un avversario che non ha mai realmente cambiato l'inerzia del match.

Modena-Ternana, i convocati di Lucarelli: assenti gli squalificati Capuano e LabojkoCristiano Lucarelli, tecnico della Ternana ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di domani contro il Modena. Nella lista non sono presenti Capuano e Labojko entrambi squalificati. Portieri Leggi di più ⮕

Modena-Ternana, i convocati di Bianco: assenti per domani Gargiulo, Mondele e VukusicSono 24 i convocati del tecnico del Modena, Paolo Bianco, per la gara di domani al 'Braglia contro la Ternana. Non sono presenti nella lista: Mario Gargiulo (terapie specifiche per trauma piede sinist Leggi di più ⮕

Modena-TernanaLeggi su Sky Sport: preview. Leggi di più ⮕

Serie B, Modena-Ternana: i canarini cercano continuità dopo la vittoria contro il BresciaOggi alle 16.15 andrà in scena il match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B tra Modena e Ternana. I canarini si trovano al sesto posto in classifica a quota 16 e sono in cerc Leggi di più ⮕

Modena-Ternana, le formazioni ufficiali: non c'è Gagno nella porta dei canariniAlle 16:15 il programma della giornata numero 11 di Serie B propone quattro partite in contemporanea. Tra queste Modena-Ternana, di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, con i can Leggi di più ⮕

Modena-Ternana, le formazioni ufficiali: Strizzolo contro FavilliModena (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Zaro, Riccio, Cauz; Magnino, Gerli, Palumbo; Tremolada, Duca; Strizzolo. Ternana (3-5-1-1): Iannarilli; Celli, Sorensen, Mantovani; Diakitè, Luperini, Pyyhtia, Leggi di più ⮕