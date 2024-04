Modella ucraina, seconda vittima dell'incidente in cui sono morte carbonizzate due persone

La modella ucraina è la seconda vittima dell'incidente in cui sono morte carbonizzate due persone. I corpi carbonizzati sono stati trovati nella Ferrari che si è schiantata in Piemonte . L'auto ha urtato un guardrail e ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, ma non c'è stato nulla da fare per i due occupanti della vettura. Il proprietario della Ferrari è un noto dj kosovaro e la vittima è una 21enne.

Non è ancora chiaro cosa ci facessero insieme il giorno di Pasqua diretti verso Aosta

