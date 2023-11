Moda scarpe donna Autunno Inverno 2023: i modelli must have da non farsi scappare

L'autunno è arrivato, e con lui anche le nuove tendenze moda che caratterizzeranno questi mesi freddi.

Per aiutarti nella scelta ed essere sempre aggiornata, abbiamo quindi raccolto dalle sfilate più importanti e i red carpet di vip e celebrities i modelli di tendenza da sfoggiare ai piedi nel corso della stagione moda Autunno Inverno 2023/24, tutti in un'unica guida!Gli stivali si confermano protagonisti delle tendenze moda della stagione Autunno Inverno 2023/24: i modelli sono alti, appena sotto o sopra il ginocchio, morbidi e anche arricciati, confermando la combo modaGli stivali...

Gli anfibi di Malu Shoes, modello Chiara Ferragni, si caratterizzano per l'eleganza della punta sfilata anni 90, la praticità del tacco largo di 3cm, la suola in gomma antiscivolo comfort e il plantare anatomico e antiodore. Inoltre, hanno un'altezza al ginocchio, sono realizzati in ecopelle nero e sono ricchi di dettagli grunge, tra lacci, fibbie e taschini: una scarpa che non vi farà sembrare banali anche se non indossate nient'altro. headtopics.com

Realizzate esternamente in velluto di qualità, e in cuoio e microfibra all'interno, queste ballerine pointy toe risultano comode da indossare, ben fatte, e sono impreziosite da un cinturino alla caviglia dorato e con fibbia regolabile: iper-femminili, sottili e affilate, come le classiche scarpette delle favole!Da abbinare a gonne e abiti longuette nelle sfumature delicate, le classicheI mocassini da donna di Hey Dude sono un connubio perfetto tra moda e comodità: realizzati in...

Il nuovo stile Corin di Buffalo London fa rivivere scarpe da ginnastica retrò con para over. Realizzate in pelle sintetica, sono comodissime da indossare e si caratterizzano per i lacci in corda tono su tono, un anello per il tallone, una suola leggera, polsino e linguetta imbottiti. Complete del caratteristico marchio Buffalo, hanno una costruzione originale intersuola-suola e la para alta 5 cm. headtopics.com

I sandali due buchi tendenza da riscoprire per l’Autunno 2023Stivali con le stringhe tendenze Autunno Inverno 2023/2024. Leggi di più ⮕

Le calzature essenziali per l’inverno 23-24Stivali con le stringhe tendenze Autunno Inverno 2023/2024. Leggi di più ⮕

I sandali di velluto tendenza 2024 ma fascino senza stagioneStivali con le stringhe tendenze Autunno Inverno 2023/2024. Leggi di più ⮕

Gli abiti lunghi più belli da comprare sul sito di Zara per l'autunno inverno 2023I vestiti lunghi per l'Autunno Inverno 23/24. Leggi di più ⮕

Tendenza oro: 5 idee moda per i look dell’autunno 2023Scopri come abbinare il colore oro con 5 look da copiare ora alle it-girls che ne fanno tendenza moda autunno-inverno 2023-2024. Leggi di più ⮕

I Limoni d'Inverno - Film (2023)I Limoni d'Inverno è un film di genere drammatico del 2023, diretto da Caterina Carone, con Christian De Sica e Teresa Saponangelo. Uscita al cinema il 23 novembre 2023. Durata 110 minuti. Distribuito da Europictures. Leggi di più ⮕