Moda: il 2023 ricco di colpi di scena e sorprese

Se c’è una cosa indiscutibile è che il 2023 sia stato, per la moda, un anno ricco colpi di scena e sorprese. Solo a gennaio, Kylie Jenner ha inaugurato l’anno con un abito con testa di leone ideato da Daniel Rosebarry di Schiaparelli che ha reso virale la settimana della moda dedicata alle collezioni Haute Couture per l'inverno; dopodiché sono state numerose, da Emma Corrin a Madame e a Cardi B, le celeb che hanno debuttato sulle passerelle ready-to-wear nel corso del giro intorno al sole.

Sui red carpet, invece, c’è stato chi ha creato tendenza partendo da un personaggio, come Margot Robbie o Hunter Schafer, rispettivamente protagoniste di Barbie e Hunger Games, e chi ha deciso di rompere i cliché come Jennifer Lawrence, che si è presentata al 76esimo Festival di Cannes in abito da sera e ciabattine da mar





Cosmopolitan_IT » / 🏆 21. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.