Moda e arredo-design: un connubio sempre più forte

Non è un percorso unidirezionale, quello che lega moda e arredo-design. Il fenomeno macroscopico, che negli ultimi anni ha visto una forte accelerazione, è il crescente interesse delle aziende del fashion ad aprire divisioni o società strutturate dedicate alla casa, con il doppio obiettivo di cogliere nuove opportunità di business e di completare la propria offerta lifestyle , estendendo agli oggetti di arredamento l’identità, i valori e lo stile del proprio brand.

Tra queste, marchi come Trussardi Home , Versace Home e Dolce&Gabbana Casa , tutti e tre prodotti su licenza da Luxury Living Group , azienda marchigiana che fa parte della holding Lifestyle Design , che nella sua scuderia di marchi fashion ha aggiunto, lo scorso dicembre, anche Ralph Lauren Home . La prima collezione frutto di questa partnership sarà presentata proprio la prossima settimana nello showroom di Ralph Lauren a Milano.

