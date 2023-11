Mistero Lindstrom: il grande acquisto del Napoli utilizzato pochissimo nei primi due mesi

la scorsa estate. Dopo il dietrofront di Gabri Veiga, il presidente De Laurentiis ad agosto ha deciso di investire sul calciatore danese strappato all'Eintracht Francoforte a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato per 25 milioni di euro: 5 per il prestito oneroso, 20 per l'obbligo di riscatto.

"Abbiamo iniziato a parlare col Napoli a ottobre 2022. Ne avevamo già parlato quando andò dal Brondby al Francoforte, poi la situazione è rimasta latente fino appunto ai nuovi contatti. Dopo il 20 agosto i nuovi contatti che poi hanno portato alla chiusura",

Questi due mesi hanno però raccontato di un allenatore che fa fatica, molta fatica a schierarlo in campo. Ieri sul 2-2 s'erano create le condizioni ideali per inserirlo al posto di Politano visti gli ampi spazi che s'erano creati per le ripartenze: eppure, Rudi Garcia ha deciso per un cambio più conservativo schierando Zanoli."Perché sapevo che Natan sarebbe stato espulso...", dirà poi in conferenza stampa il manager francese. headtopics.com

I numeri sono fin qui impietosi: Lindstrom ha giocato cinque partite di campionato per un totale di 127 minuti. Peggio in Champions League, con soli nove minuti disputati sul finale della sfida contro l'Union Berlino.Cagliari, Pavoletti:"Ultimo anno di contratto: stare qui è un regalo ogni giorno"Roma, per tenersi Lukaku pronta la proposta di scambio: Abraham di ritorno al ChelseaInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli.

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoFOCUS TMW - Classifiche a confronto: volano Inter e Juve. Crollano Napoli e Roma: -8!Inter-Roma 1-0, le pagelle: Acerbi annulla Lukaku. E Thuram non lo fa rimpiangereLukaku non tocca palla nei fischi, una Roma incerottata soffre e cade a San SiroLe pagelle del Napoli - Disastro Rrahmani, Politano fa un gol-capolavoro. headtopics.com

