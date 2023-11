Miss Nicaragua vince Miss Universo 2022

In passerella, durante la kermesse, che si è tenuta a San Salvador, per la prima volta fra le 82 finaliste hanno sfilato anche alcune candidate madri e due transgender. Si sono classificate seconda la thailandese Anntonia Porsild e terza l'australiana Moraya Wilson. Palacios ha ricevuto la corona da Miss Universo 2022 dall'americana R'Bonney Gabriel. Nelle dichiarazioni dopo la vittoria, la vincitrice nicaraguense ha spezzato una lancia in favore della parità di salario fra uomini e donne.

, già Miss Nicaragua, è nata il 30 maggio 2000 ed è una modella e reginetta di bellezza ma anche un'attivista per la salute mentale e produttrice audiovisiva di Managua, Nicaragua.Ha studiato presso l'Università Centroamericana di Managua e ha conseguito una laurea in comunicazione di massa, lavorando contemporaneamente nell'azienda di snack di sua madre. Quando l'attività di famiglia è fallita a causa di una crisi economica, sua madre è emigrata al nord per trovare un lavoro migliore, e lei è diventata il sostegno economico ed emotivo per la nonna e il fratello minor





Concorrente di Miss Universo durante un evento a El Salvadorepa10965672 Lisbeth Valverde, Miss Universe Costa Rica, takes part in a gala event as part of the activities of Miss Universe 2023, at the headquarters of the Salvadoran Foreign Ministry in San Salvador, El Salvador, 08 November 2023. (ANSA)

