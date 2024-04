Mirko del Bee Hive in Kiss Me Licia: il successo della serie per bambini degli anni '80

Vi ricordate Mirko del Bee Hive in Kiss Me Licia , la prima serie per bambini realizzato nella seconda metà degli anni '80? Ecco Pasquale Finicelli era, al fianco di una giovanissima Cristina D'Avena, il protagonista. Oggi la parrucca 'giallorossa' è ancora ricercatissima ma all'epoca non si trattava esattamente di una parrura, come racconta lui stesso a Specchio: «che per un errore del parrucchiere uscirono giallo posticcio, non dovevano essere così.

E pensare che tutto cominciò per caso come ricorda ancora a Specchio, alla collega Clarissa Domenicucci: «Avevo portato delle foto nell’agenzia di Giancarlo Caremoli, mentre lasciavo l’ufficio lui mi richiama: a Italia 1 cercano uno come te, corri a Cologno che stanno facendo i provini. Io venivo da Napoli, non avevo idea di dove fosse Cologno, fermai un motociclista e lo pregai di portarmi». Poi la chiamata che gli cambia la vita. «Chiamai mamma a Napoli.

Mirko Del Bee Hive Kiss Me Licia Serie Per Bambini Successo Parrucca Giallorossa Sigla Attore Pasquale Finicelli

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Pasquale Finicelli: «Lasciai Kiss Me Licia per Sanremo ma persi tutto. Ma Mirko può tornare»Vi ricordate Mirko del Bee Hive in Kiss Me Licia, la prima serie per bambini realizzato nella...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Tivoli, Mirko Granieri lascia la panchina: le motivazioniSi separano le strade in Serie D tra Mirko Granieri e la Tivoli

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Perla Vatiero, la torta con sorpresa delle amiche dopo il Grande Fratello: «Mi sento in imbarazzo». Cosa è sucPerla Vatiero sta vivendo un periodo felice della sua vita: ha ritrovato il suo fidanzato Mirko...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Grande Fratello, Mirko Brunetti sulla vittoria di Perla Vatiero: 'Sono senza parole'Le emozioni a caldo di Mirko Brunetti dopo il trionfo di Perla Vatiero al Gf.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Grande Fratello 17: vince Perla Vatiero (ma avrebbe trionfato se non ci fosse stato Mirko Brunetti?)La diciassettesima edizione del reality viene vinta dall'ex protagonista di Temptation Island. Beatrice Luzzi arriva seconda, ma il pubblico si divide

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

'Grande Fratello', Perla Vatiero e Mirko Brunetti: l'incontro e i baciLa sorpresa durante la finale. L'ex concorrente: 'Mi sei mancata tantissimo'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »