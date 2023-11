Ministro Piantedosi ad Andria per iniziativa anti bullismo

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è arrivato nella scuola Cafaro dell'istituto comprensivo Verdi Cafaro di Andria dove assisterà alla proiezione in anteprima del cortometraggio intitolato 'Alza la testa'. A realizzarlo sono stati gli studenti e le studentesse della scuola impegnati con i docenti in un lavoro di contrasto alla dipendenza da smartphone dei più giovani e contro il cyberbullismo.

Ad accogliere Piantedosi sono stati la prefetta della Bat, Rossana Riflesso, la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, il vescovo di Andria, monsignor Luigi Mansi, la dirigente Grazia Suriano e una rappresentanza del consiglio di istituto della scuola. I bambini hanno salutato con le bandierine tricolore. Il titolare del Viminale dopo aver incontrato alunni e docenti, raggiungerà Barletta dove presiederà in Prefettura il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Terrorismo, Piantedosi: 'Rafforzeremo attenzione già molto alta''Siamo abbastanza organizzati e confidiamo su capacità forze di polizia e intelligence' Leggi di più ⮕

Il ministro per lo Sport e i Giovani Abodi al Digital Meet 2023 di PadovaL’e-sport in trend ascendente, nel 2022 il progetto Lega pro in 32 club con 800 player Leggi di più ⮕

Giustizia, il ministro Carlo Nordio: 'Trovato l'accordo sulla prescrizione'I titoli di Sky TG24 del 28 ottobre, edizione delle 19 Leggi di più ⮕

Perché il Primo Ministro canadese Justin Trudeau ha reso un omaggio così personale a Matthew PerryJustin Trudeau ha reso un commovente omaggio all'attore di Friends scomparso a 54 anni: «Non dimenticherò mai i nostri giochi nel cortile della scuola» Leggi di più ⮕

OM-OL, il ministro degli Interni Darmanin: 'Condanneremo durante chi ha lanciato le lattine'Parlando ai microfoni di BFMTV, il ministro dell'Interno Gérald Darmanin è tornato sui gravi incidenti che hanno causato la cancellazione e il rinvio della partita tra Marsiglia e Lione di ieri sera Leggi di più ⮕

Marsiglia-Lione, il ministro dello sport francese: 'I club si assumano le loro responsabilità'(ANSA-AFP) - PARIGI, 30 OTT - 'I club devono assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei tifosi'. E' quanto afferma il ministro dello Sport Amélie Oudéa-Castéra il giorno dopo gli incide Leggi di più ⮕