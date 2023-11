MINI presenta MINI Inhabit Sound

la scuola fondata da Mario Cuccinella che offre un programma di post laurea di 9 mesi per i giovani progettisti nell’ambito dell’Architettura e Design Sostenibile.Renzo Vitale, Creative Director Sound Design del BMW Group

, coinvolti gli studenti internazionali dell’anno accademico 2022/23, la formazione sarà focalizzata sul tema del Sound Design. La sostenibilità ambientale è un tema caldo che nelle grandi città è visto come un obiettivo prioritario, ciò si sposa alla perfezione con la strategia MINI, un’auto compatta, efficiente e urbana nata come risposta alla crisi petrolifera negli anni ’50, la sostenibilità è un tema fondamentale per il benessere del pianeta.

coinvolge un insieme di giovani studenti internazionali e si focalizza sul tema del sound design, disciplina che gioca un ruolo fondamentale all’interno della realizzazione di un progetto. All’interno delle città il suono è un punto di partenza per comprendere la sua identità ma anche un punto di arrivo per ridisegnarne l’edilizia e l’urbanistica.è quello di costruire uno spazio sostenibile per l’ascolto, condivisione e contemplazione, il suono è visto così come una forma tangibile e vivibile, una scultura tridimensionale dove non c’è presenza ma solo emotività per chi condivide l’esperienza. headtopics.com

