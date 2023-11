Minaccioni, porto Ave Ninchi in tv, donna libera e pioniera

"Il segno delle donne oggi? Per me è anche riconoscere chi ha fatto la differenza prima di noi, magari non sbandierandosi palesemente femminista, ma creando un disegno diverso per chi sarebbe arrivata dopo". A raccontare all'ANSA è l'attrice Paola Minaccioni, pronta a calarsi nei panni di una grande del cinema e della tv come Ave Ninchi (1915 - 1997).

Un viaggio per raccontare quelle figure femminili che hanno fatto la differenza e cambiato la Storia italiana, con sei"faccia a faccia" tra Angela Rafanelli e sei attrici che prestano volto, immagine e voce ad altrettante eccellenze femminili dallo spettacolo allo sport, dal cinema alla scienza.

Si parte, nella prima puntata, con Tosca D'Aquino nei panni dell'attrice e drammaturga Titina De Filippo. headtopics.com

Innamorata del teatro sin da bambina, quando vide suo zio Annibale in scena, diplomata all'Accademia d'arte drammatica appena fondata da Silvio D'Amico, dopo il varietà Ave Ninchi esordì al cinema con Aldo Fabrizi nel 1944, divenendo ben presto una delle attrici più richieste del cinema italiano.

"Non ho avuto occasione di conoscerla di persona - dice ancora Minaccioni - Ma è stata davvero una grande protagonista della commedia italiana. La ammiro non solo per i ruoli che ha avuto: chi non vorrebbe recitare accanto a Totò? - sorride - Ma per la capacità di cambiare genere, passando anche dal cinema alla tv, al tempo cosa non usuale. headtopics.com

