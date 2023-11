Militari israeliani in posa nel Parlamento di Gaza

I militari israeliani con i mitra a tracolla sono in posa all’interno del Parlamento di Gaza davanti alle bandiere biancoazzurre con la stella di David. Quella foto potrebbe fissare un punto di svolta nella guerra scatenata da Hamas il 7 ottobre con il suo orribile attacco terroristico contro Israele. A quaranta giorni da quell’eccidio spietato e insensato, vari centri operativi di Hamas sono stati neutralizzati anche se con un altissimo costo di vite umane, sofferenze, distruzioni.

Gaza City è irriconoscibile, ridotta a un cumulo di macerie. La risposta inevitabile di Tsahal ha portato all’eliminazione di un numero imprecisato di capi militari di Hamas, mentre resta incerta la sorte degli ostaggi e si susseguono giustamente da più parti appelli e pressioni sul governo israeliano per indurlo a contenere con ogni mezzo il coinvolgimento di civili palestinesi nei combattimenti. Intanto, si affievoliscono i lanci di missili di Hamas contro città e villaggi israeliani, che pure erano sorprendentemente continuati a lungo anche dopo l’attacco terroristic

:

MEDİASETTGCOM24: L'esercito israeliano fa saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a GazaL'esercito israeliano ha fatto saltare in aria il palazzo del Parlamento di Hamas a Gaza , conquistato da pochi giorni, secondo quanto riferisce il sito Ynet. I negoziati mediati dal Qatar tra Hamas e Israele per il rilascio degli ostaggi "sono entrati in crisi".

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

İLGİORNALE: Soldati delle Idf nel comando di polizia di Gaza Hamas accusa Israele di rimandare le trattative sugli ostaggi e pubblica il video di una soldatessa rapita

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

TODAY_İT: Chi governerà Gaza dopo la guerraGli Stati Uniti indicano l'Anp, ma Netanyahu è contrario a questa ipotesi. Il rischio è un vuoto di potere che lasci la Striscia in uno...

Fonte: Today_it | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Biden citato in giudizio per il sostegno a Israele durante l'offensiva a GazaUn gruppo di palestinesi e cittadini statunitensi ha citato in giudizio Joe Biden, Antony Blinken e Lloyd Austin per non aver impedito lo svolgersi di un genocidio durante l'offensiva israeliana a Gaza .

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

INTERNAZİONALE: Quasi duecento corpi sepolti in una fossa comune nell’ospedale Al Shifa a GazaMigliaia di civili sono intrappolati il 14 novembre nel principale ospedale della città di Gaza . Il direttore della struttura Mohammed Abu Salmiya ha affermato che almeno 179 corpi sono stati sepolti in una fossa comune. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Carri armati israeliani entrano nell'ospedale di Al-Shifa a GazaI carri armati israeliani sono entrati nell'ospedale di Al-Shifa a Gaza per un'operazione mirata. Non sono stati trovati ostaggi ma si cercano informazioni su di loro. Gli amministratori si rifiutano di evacuare i pazienti per strada. Hamas nega le accuse di stoccaggio di armi nell'ospedale e le definisce bugie e propaganda.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »