Milano, svastiche sui muri e scritte contro Israele: è allarme antisemitismo

, fin dalle origini della questione mediorientale, è sempre esistita una divisione nel supporto all'una o all'altra causa, che si è acuita nelle ultime settimane dopo il riaccendersi della guerra. Ma a differenza del passato sembra configurarsi una partecipazione diversa, con una componente d'odio talmente elevata contro Israele da richiamaredi novecentesca memoria.

Ci sono testimonianze di queste azioni squadriste che provengono da diverse parti del mondo: dalla California a New York, passando per Londra e Parigi, in ogni città in cui siano stati affissi i, questi sono stati rimossi dagli artisti pro-Palestina.

Israele, Capezzone: sette nuove "maschere" in tv per la propaganda anti-IsraeleCiò che conta per certi personaggi come 'registi -autori -sceneggiatori -agenti di se stessi', in questo momento, 'è dise... Leggi di più ⮕

Israele, nel nord di Gaza operano tank, genieri e fanteriaSin da ieri sera nel nord della Striscia stanno operando forze israeliane di combattimento combinate, composte da mezzi corazzati, genieri e fanteria. (ANSA) Leggi di più ⮕

Israele intensifica le operazioni nel nord di GazaL'esercito israeliano ha aumentato le sue truppe di terra nel nord della Striscia di Gaza, dove sono stati colpiti oltre 450 obiettivi di Hamas ʼinclusi centri di comando operativi, posti di osservazione e luoghi di lancio di missili anti tankʼ. Leggi di più ⮕

Napoli male nel primo tempo e bene nel secondo, Il Mattino apre così: 'A due facce'Nella prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino si parla ovviamente della rimonta del Napoli sul Milan. Dopo il doppio vantaggio rossonero del primo tempo è arrivata la grande reazione degli a Leggi di più ⮕

Elettra Lamborghini, la dieta e il rimedio post sgarro: «Ieri ho fatto giornata detox»Siamo nel clou dell'autunno: nel corpo si risveglia l'energia, il metabolismo accellera e... Leggi di più ⮕

Guerra Israele-Hamas, in migliaia occupano il ponte di Brooklyn per chiedere la paceGuerra Israele-Hamas, nuova marcia a New York, sul ponte di Brooklyn Leggi di più ⮕