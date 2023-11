Milano, nuovo sciopero del trasporto pubblico: il 10 novembre a rischio metro, bus e tram Atm

, è stata annunciata dalla piattaforma del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dedicata alle astensioni dal lavoro. Al momento mancano dettagli sulle fasce orarie di garanzia.si era tenuto uno sciopero generale dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private, che a Milano aveva coinvolto metropolitana e linee di superficie, mentreFare giornalismo senza avere alle spalle grandi gruppi economici e finanziari costa. Se apprezzi ilfattoquotidiano.

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in Italianon riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione).

Ti ricordiamo che il nostro lavoro ha un costo ripagato dalla pubblicità e dai sostenitori. Il tuo aiuto è per noi indispensabile.acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento. Navigherai in modo totalmente gratuito e potrai visualizzare fino ad un massimo di 10 articoli al mese, e vedrai la pubblicità. headtopics.com

Strage di Brandizzo, un nuovo video cambia tutto: il capo scorta aveva fatto allontanare gli operaiA due mesi dal grave incidente costato la vita a 5 operai un filmato girato dalle telecamere della stazione rivela una ricostruzione diversa: gli operai saliro… Leggi di più ⮕

Michelangelo Mammoliti è tornato: com'è il nuovo ristorante dell'ex enfant prodige delle LangheÈ stata una delle aperture più attese dell'anno: apre i battenti a Serralunga d’Alba il ristorante La Rei Natura, il nuovo faraonico progetto dello chef Michelangelo Mammoliti Leggi di più ⮕

La sfida di Erdogan, il nuovo Saladino che si erge sul Medio OrienteIl leader turco manda un messaggio al mondo arabo: soltanto lui ha il coraggio di parlare così allo Stato ebraico e all’Occidente, mentre loro sono pavidi e so… Leggi di più ⮕

Ferrara: «Il mio nuovo Spadino, criminale gay e non più coatto»L’attore tra i protagonisti della serie tv «Suburra Eterna», spin off della serie ambientata nel mondo di mezzo della capitale, in arrivo du Netflix dal 16 novembre Leggi di più ⮕

In Veneto la terra trema di nuovo, scossa di magnitudo 4.2 in provincia di Rovigo'Le strutture della nostra Protezione Civile stanno effettuando una ricognizione per verificare le eventuali conseguenze della scossa di terremoto registrata poco fa nel rodigino', ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia Leggi di più ⮕

“Di nuovo nelle Coppe”: Allegri lo ha detto chiaro e tondoCalciomercato e altro Leggi di più ⮕