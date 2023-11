“Milano è una città pericolosa”. Briatore rapinato in centro da un immigrato

", ha spiegato l'imprenditore. A un certo punto, mentre Briatore era ancora all'interno del bar per la sua colazione, l'autista è sceso dall'auto per rispondere a una telefonata e in quei pochi secondi si è sviluppata la rapina."", ha proseguito l'imprenditore, spiegando come si è sviluppata esattamente la rapina.

Fortunatamente, la rapina di Briatore si è conclusa con un lieto fine perché, come ha spiegato lo stesso imprenditore, un capitano della Guardia di finanza che si trovava casualmente in zona e ha assistito alla scena è riuscito a intervenire. Il migrante è stato fermato e lo zainetto di Briatore recuperato.

