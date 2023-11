Milano e la Valle Camonica: una meta turistica invernale

Negli ultimi anni Milano è diventata sempre più una città turistica, attirando visitatori anche stranieri. La città attrae non soltanto per i suoi monumenti storici, come il Duomo o il Cenacolo di Leonardo Da Vinci, ma anche per eventi e manifestazioni legate alla moda e al design, settori in cui Milano è uno dei centri europei più importanti.

In Lombardia ci sono però moltissime cose da vedere e visitare anche fuori dal capoluogo, e i mesi invernali possono essere proprio il periodo più adatto per farlo. Tra le mete del turismo invernale lombardo più conosciute e più frequentate c’è certamente la Valle Camonica, la vallata nelle province di Bergamo e Brescia che si sviluppa a nord del lago d’Iseo fino al confine con le province di Sondrio e di Trento. È lunga quasi cento chilometri (una delle più estese delle Alpi Centrali) e offre diverse possibilità, come dedicarsi all’attività sportiva sulla neve, ma anche visitare il primo luogo in Italia a essere stato riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, nel 197





