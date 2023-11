Milanmania: Pioli tradito dai top player, ma responsabile per i troppi infortuni. E quei cambi...

Un pari che sa di sconfitta. Da 0-2, con prospettiva di fare più volte il terzo, a 2-2: risultato che diventa negativo, dopo due ko consecutivi. Il momento è nero, con tanti segnali preoccupanti. , una delle peggiori da quando è rossonero, ma può capitare. La partita di: non deve più capitare, perché ormai è una costante quest'anno e non va bene,

Leao ancora una volta non è riuscito a fare la differenza e spesso risulta superficiale (come in occasione di quel ridicolo pallonetto). e a chiuderla con un pari, rischiando oltretutto l'ulteriore beffa last minute. . Forse va bene per gli ultimi dieci minuti. Sul 2-0 contro il Napoli aggiungere un centrocampista sarebbe stato segnale di umiltà.

Mettere Romero ha riportato alla solita presunzione tattica dell'ultimo periodo. Oppure Florenzi davanti a Calabria, o ancora Okafor sulla destraTogliere Leao e Giroud insieme è sembrato altrettanto discutibile. headtopics.com

Il francese, in serata di grazie, non andava mai sostituito. Il portoghese nonostante tutto andava tenuto. Se c'era uno che andava cambiato era proprio Romero: è chiaro che farlo avrebbe significato per Pioli ammettere l'errore precedente. Kalulu(non all'altezza) fuori per un evento traumatico chiaramente non lo addebitiamo a Pioli e al suo staff. Infortuni che, con quelli dei variIl problema è evidente: qualcuno deve guardare in faccia la realtà e provare a risolverlo una volta per tutte. Pioli, o chi per lui...

