Milan senz'anima: Pioli lasciato solo, c'è bisogno di Ibra

Avrebbe meritato di diventare virale il filmato di Stefano Pioli e dei suoi giocatori che sfilano nel tunnel del Parco dei Principi, diretti agli spogliatoi. Si fermano davanti a uno schermo allestito apposta e salutano un bambino malato, collegato dall’Italia. Il bambino, milanista, fa ciao con la mano ai suoi eroi dal suo letto. Nei minuti concentrati ed emozionati a ridosso della partita, i milanisti hanno trovato un momento, bellissimo, per regalare un sorriso a chi soffre.

Da tempo, un dirigente avrebbe dovuto anche riportare nei giusti argini le aspettative per questo Milan giovane e rivoluzionato in estate. Avrebbe dovuto ricordare che lo scudetto ’22 e la semifinale Champions, sproporzionati al valore della rosa, sono stati miracoli e che non giustificano l’attesa scontata di altre perle del genere. L’ultimo mercato è stato celebrato in modo eccessivo. Reijnders è un buon profilo, ma non ha ancora fatto un gol; Musah deve ancora imporsi.

