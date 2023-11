Milan, problemi infortuni: Krunic si ferma

Nel prepartita della sfida contro l'Udinese non avrà a disposizione nel secondo tempo della gara neanche Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco, ammonito, è rimasto negli spogliatoi all'intervallo, ma il cambio con Adli scelto da Pioli non è motivato soltanto dal rischio del secondo giallo o da una scelta tattica, bensì da un problema fisico.

Verso la fine della prima frazione ha sentito un fastidio muscolare alla coscia fra adduttore e quadricipite e ha convinto Pioli ad accelerare le manovre di cambio poi completato ad inizio ripresa con Adli. Milanmania: Pioli tradito dai top player, ma responsabile per i troppi infortuni. E quei cambi... Milan, Pioli: 'Deve preoccuparci tutto, giusto fischiare me. Ibra? Ho quel che mi serve' Milan, nuovi problemi infortuni: si sono fermati Theo e Kruni

