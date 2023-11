Milan, novembre è già decisivo: il calendario

Terza gara consecutiva senza vittorie per il Milan. I rossoneri, nella decima giornata di serie A, non sono andati oltre il pari per 2-2 al Maradona di Napoli, con gli uomini di Stefano Pioli che si sono fatti rimontare il doppio vantaggio. Un risultato che ha fatto scivolare il Diavolo al terzo posto della classifica, a -3 dall'Inter capolista.

Il nuovo mese, per il Milan, si aprirà con la partita interna contro l'Udinese, in programma sabato 4 novembre. Una sfida sulla carta abbordabile, dato che i friulani, ancora a secco di vittorie, navigano in piena zona retrocessione.

