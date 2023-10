Milan, Moncada programma un mercato scoppiettante: tutti i nomi

Gli ultimi risultati negativi del Milan hanno evidenziato delle carenze di una rosa che è sicuramente più profonda e qualitativamente superiore a quella della scorsa stagione ma ancora incompleta.

Moncada e D’Ottavio hanno lavorato con metodo e conoscenza per gettare una base forte da completare nelle successive sessioni di mercato.- Florenzi può essere adattato, Bartesaghi ha qualità e si farà. Nonostante queste due opzioni manca in rosa un’alternativa di livello a Hernández. Da possibile mossa di completamento Juan Miranda é diventato un obiettivo prioritario: il Milan proverà ad anticipare la concorrenza del Barcellona già a gennaio.

Gli uomini mercato rossoneri stanno intensificando i contatti e valutano un’offerta da 3/4 milioni al Betis SivigliaAnche per l’altro grande obiettivo che risponde al nome di Jonathan David verrà effettuato un tentativo già nella sessione di mercato invernale: headtopics.com

l’attaccante canadese è considerato un profilo importante tra presente e futuro. Il Lille, al momento, non è così convinto di lasciar partire il suo gioiello a stagione in corso. Ecco perché non è da escludere una nuova offensiva per Taremi: va trovata una soluzione rapida al mal di gol, non c’è più tempo da perdere. Beh .... Inzaghi ha buttato uno scudetto, vinto una serie di coppette e perso due campionati con un club che si è svenato per mettergli a disposizione una squadra completa e fortissima. .... Hai poco da ironizzare sai?... Pensa se perdete anche quest'anno ... Che ridere! ..Il trofeo 'Testa alta' non si espone in bacheca.

