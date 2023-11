Milan, le condizioni di Kalulu e Pulisic. Si fa male anche Pellegrino

Subito problemi in casa Milan. Stefano Pioli deve rinunciare immediatamente a Pierre Kalulu, uscito dal campo al 19' della prima frazione per una contusione alla coscia sinistra.

Il francese (rientrato settimana scorsa nella sfida contro la Juventus) si è accasciato al suolo dopo un contrasto, richiamando l'attenzione dello staff medico. Il tecnico rossonero è corso subito ai ripari, lanciando subito nella mischia Marco Pellegrino, all'esordio in Serie A, vista anche l'assenza di Kjaer in panchina, infortunatosi nella giornata di oggi.Cambio precauzionale (dato l'affaticamento) per Stefano Pioli che ha inserito al suo posto Luka Romero.

