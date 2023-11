, ma dimostrano uno spessore diverso. Nell’c’è autorevolezza, lucidità, carisma, caratteristiche con cui di solito si vincono i campionati; nel Milan c’è passione, istinto, ferocia, virtù difficili da mantenere accese per tutto l’anno, o anche per un’intera partita.

L’Inter strappa la vittoria più importante del campionato finora, anche più del derby. Perché la vigilia era la più complessa da gestire. Anche per via della strategia di Mourinho, sembrava affrontare il solo, invece ospitava una Roma che aveva come obiettivo il pareggio. Ma non si è fatta condizionare, l’Inter. Per tutta la gara controlla le proprie emozioni, il pallone, gli spazi e gli avversari.

Nel Milan c’è una reazione nervosa alle recenti critiche e si vede nell’esame di coscienza di Pioli. Rinuncia alla squadra di costruzione e plasma d’un tratto una squadra di transizione. Non è un’ammissione di inferiorità al Napoli ma un (tardivo) atto di intelligenza. Le caratteristiche sono quelle, non ha senso cambiarle, ha senso sfruttarle. headtopics.com

