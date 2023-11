Milan, Ibrahimovic è tornato di moda, ma in che veste? Da tutore di Pioli sarebbe solo una mancanza di rispetto

Ascolta "Milan, Ibrahimovic è tornato di moda, ma in che veste? Da tutore a Pioli sarebbe solo una mancanza di rispetto" su Spreaker.A parte che c’è già, e che al mercato pensano soprattutto Furlani e Moncada, in Italia serve un’abilitazione che allo svedese manca.Assolutamente no, perché Ibrahimovic non ha studiato da allenatore e non possiede neppure la licenza C, il grado più basso, dei riconoscimenti necessari.

Resta il ruolo di consulente del presidente o della proprietà e quello, assai discutibile, di tutore di Pioli. Ora io sono del tutto d’accordo con quei nostri lettori che hanno scritto quanto segue: un allenatore non può minimamente accettare di avere un tutore, oltre che una mancanza di rispetto sarebbe una diminutio. Meglio, a quel punto, dimettersi e lasciare il campo ad altri.

Sono sicuro che né Gerry Cardinale, né il presidente Scaroni commetterebbero una tale leggerezza, quindi sono propenso a credere che le voci, ogni volte più insistenti, di un ritorno di Ibra siano solo fastidiose e controproducenti.

Cessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioni

