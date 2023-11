Milan, Furlani ha le idee chiare sui rinnovi: da Maignan a Giroud, passando per Krunic e Jovic

i vertici rossoneri hanno in programma i primi colloqui con gli entourage dei giocatori in scadenza del prossimo biennio e non solo . L’obiettivo è risolvere, durante le prossime settimane, tutte le situazioni in essere, delineando un quadro preciso su quale sarà l’organico in vista della prossima stagione, solidificando la base sulla quale lavorare per il futuro.

