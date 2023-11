Dato fra i titolari alla vigilia, alla fine non è neanche seduto in panchina ed è finito in tribuna ufficialmente per unda poco rientrato a disposizione dopo un primo lungo stop, questa volta in campo c'è rimasto per 45 minuti, ma nel corso dell'intervallo è stato costretto a dara forfait (Milan a pezzi, addio scudetto e occhio in Champions.

Fallimento Pioli, ma chi rivuole Ibra non capisce di calcioMilan, l'attacco è un pianto: Jovic un flop dichiarato e anche David è in crisiFiorentina-Juve, la partita di Vlahovic e Chiesa: Allegri pensa al doppio rilancioMourinho: 'Dybala e Renato Sanches recuperati. I tifosi contro la Lega? Un motivo ci sarà...'Accedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com

CORSPORT: Lazio, il pensiero Champions e quei ko: il dato che fa riflettereI biancocelesti hanno spesso perso prima di giocare in Europa. Sarri prova a spiegare il motivo, ma i numeri…

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Darmian: 'Imparato dagli errori dell'anno scorso, la Champions ci ha dato consapevolezza'Il difensore dell'Inter Matteo Darmian ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul campo dell'Atalanta: 'Sapevamo che non sarebbe stato facile contro un avversario difficile, qui i

CMDOTCOM: Milan, Pioli sul banco degli imputati: ora serve una svolta in ChampionsIl Milan non c'è più. O perlomeno quello che aveva incuriosito nelle prime 7 partite di campionato. Spensierato, fresco e con tante soluzioni offensive diverse rispetto alla scorsa

SKYSPORT: Bonus Uefa per le 4 italiane in Champions: quanto incassano Napoli, Milan, Inter e LazioSoldi in arrivo per Napoli, Milan, Inter e Lazio

TUTTOMERCATOWEB: Galliani: 'Per la promozione del Monza ho pianto più che per i trionfi Champions del Milan'L'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato all'evento presso il palazzo della regione Lombardia SPORT MOVIES & TV. Queste le parole del dirigente brianzolo raccolte da TMW: 'Il Monza è la mia vita,

LIBERO_OFFICIAL: Scherzo a Meloni, retroscena: quell'ordine dato da Putin all'inizio della guerraCosa c'è davvero dietro la telefonata dei due comici russi a Giorgia Meloni? Francesco Verderami ne parla sul Corriere della Sera&n...

