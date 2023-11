Milan a caccia di centrali, Tuttosport: 'Moncada vuole Kelly del Bournemouth'

Juventus attivissima sui rinnovi, il prossimo sarà Locatelli. Intanto si complica Samardzic a gennaioDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"Zhang vuole tenersi l'Inter. Il presidente guarda agli USA per rifinanziare il debitoClaudio Sala:"Il livello individuale è sceso tanto.

TUTTOMERCATOWEB: Milan, ripresa degli allenamenti dopo 2 giorni di stop: presenti anche Moncada e D'OttavioDopo il doppio giorno di riposo concesso da Stefano Pioli, il Milan è tornato quest'oggi ad allenarsi a Milanello sotto gli occhi di Moncada e del ds D'Ottavio. Questo il report del club rossonero: '

TUTTOSPORT: Mercato Milan, Moncada punta Esteve per la difesaLe lunghe assenze di Kalulu e Pellegrino obbligano i rossoneri a puntare ad un rinforzo a gennaio: perché piace il centrale del Montpellier

TUTTOMERCATOWEB: Tuttosport: 'Juve, ora Samardzic ha fretta: da Allegri a gennaio senza aspettare l'estate''Juve, ora Samardzic ha fretta: da Allegri a gennaio senza aspettare l'estate' scrive Tuttosport oggi in edicola. Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, è un obiettivo della Vecchia Signora. I

TUTTOMERCATOWEB: Tuttosport in prima pagina apre sul mercato bianconero: 'Samardzic ha fretta''Samardzic ha fretta'. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sul forte interesse della Juventus per Lazar Samardzic. Il serbo in forza all'Udinese preme per essere cedut

TUTTOMERCATOWEB: Tuttosport: 'Soulé è un intrigo internazionale: c'è il piano anti-Spalletti dell'Argentina''Soulé è un intrigo internazionale: c'è il piano anti-Spalletti dell'Argentina' scrive oggi Tuttosport. Al Frosinone è giunta ieri mattina la comunicazione ufficiale della pre convocazione di Soul

TUTTOMERCATOWEB: Kean l'attaccante più in forma, Tuttosport: 'La Juve non lo multa per la scenata polemica'Il gol annullato per fuorigioco millimetrico e le tante occasioni avute contro il Verona dimostrano il buon momento di forma di Moise Kean, che in casa Juventus al momento è il giocatore più continu

