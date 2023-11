da prima della sosta nazionalidecise il rocambolesco match di Marassi. Poi sono arrivate, con la Juventus in campionato e con il Paris Saint Germain in Champions League, e il pareggio del San Paolo. La squadra e, in particolare, i suoi leader in campo, uno dei giocatori con più esperienza nell'organico rossonero. Contro il Napoli, ha firmato una doppietta. Ma non è bastata per conquistare i fatidici tre punti.

E, una volta sostituito, non è riuscito aChe la leadership di Pioli non fosse più quella di un tempo lo si era capito già la scorsa settimana. Dopo la disfatta del Parco dei Principi,aveva lanciato un messaggio alla sua squadra nel tentativo di scuotere l'ambiente milanista. "Ogni giorno ci facciamo il culo a Milanello, sapevamo quanto era importante questa partita.", aveva dichiarato dopo il triplice fischio.

Milan, Giroud massacra Pioli: "Non sapevamo cosa fare!", qui crolla tuttoUna piccola crepa sul muro si sta aprendo e rischia di diventare una voragine in casa Milan . Il 2-2 del Maradona contro il Napoli ha lasciato pare... Leggi di più ⮕

Milan, Calabria attaccato da Cassano in tv: "Evitasse di parlare"Davide Calabria ha scatenato una polemica che ancora non si è del tutto spenta dopo la batosta subita dal Milan contro il Psg . Il passaggi... Leggi di più ⮕

Nardella, "un cittadino mi ha fermato": figuraccia, sbugiardato in tvClamorosa gaffe quella commessa dal sindaco di Firenze Dario Nardella sulla piattaforma X. Ad accorgersene è stato, tra gli altri, Diego Bia... Leggi di più ⮕

Giorgia Meloni smaschera Repubblica: "Problemi che non esistono"Giorgia Meloni , volata a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo, ha voluto sottolineare - durante un punto stampa - l'inattendibilit&agra... Leggi di più ⮕

Meloni, la frase rubata mentre parla in Aula: "Li hai asfaltati"Con la solita modalità di Diego Bianchi , anche la puntata di ieri sera 27 ottobre di Propaganda Live , su La7, incentrata sulla stretta attu... Leggi di più ⮕

Meteo, Giuliacci rivela il "giorno del freddo": quando il gelo piomba sull'ItaliaDopo un inizio d'autunno mite arriverà il freddo vero , con temperature anche al di sotto delle medie di stagione. Secondo quanto rivela i... Leggi di più ⮕