Mikhelidze su assalto in Daghestan: 'Identità dominata dall'Islam che ha portato ad antisemitismo'

Nona Mikhelidze, analista dell'Istituto Affari Internazionali, commenta l'assalto contro i passeggeri dell'aereo proveniente da Tel Aviv all'aeroporto di Makhatchakala, nel Daghestan, paese della Federazione russa a grandissima maggioranza musulmana.

"Nel Dagestan chiaro antisemitismo che ha sua radici in Russia dai tempi dell'impero russo e dello zarismo. Sotto lo stalinismo poi il caso del complotto dei medici ebrei: insomma questo sentimento non è nuovo per il paese".

La repubblica del Daghestan "Dall'altro lato c'è il problema dell'inizio dell'implosione della società russa che avviene nel contesto della guerra in Ucraina Non dimentichiamo che il Daghestan ha pagato il prezzo più alto in termini di morti per questa guerra: ha dato più combattenti e ha avuto più morti. Fra l'altro è l'unica Repubblica che ha protestato, non tanto contro la guerra ma contro questa discriminazione che in guerra si mandano le minoranze etniche, la popolazione dalle periferie e dalle città grandi. Sono state le donne del Dagestan a protestare contro questo". headtopics.com

La propaganda russa "Viene al pettine la politica di 20 anni della propaganda di odio. In quella popolazione in 20 anni non si è creata una identità civica con la quale possano dire che sono cittadini russi e si sentono tali. Soprattutto, la popolazione maschile si è rifugiata in questa identità dominata dall'Islam e vediamo cosa ha portato la combinazione dell'antisemitismo e al politica del Governo mirata a radicalizzare le anime nelle periferie russe".

La posizione dei russi sull'attacco Le autorità russe, che sono intervenute arrestando 60 persone, fanno passare il messaggio che tutto quello che è avvenuto è stata una provocazione manipolata da fuori e non ha nulla a che fare con lo scontento interno della popolazione". headtopics.com

