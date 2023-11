Mike Pence si è ritirato dalla campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti

Mike Pence, che è stato vicepresidente di Donald Trump tra il 2016 e il 2020, si è ritirato dalla campagna elettorale per diventare il candidato dei Repubblicani alla presidenza degli Stati Uniti nelle elezioni del 2024. L’ha annunciato sabato sera in un evento privato a Las Vegas. «Sono venuto qui per dire di aver capito che questo non è il mio momento», ha detto Pence.

Pence, che ha 64 anni, non era ancora riuscito a raggiungere un numero di donatori sufficiente per partecipare al primo dibattito televisivo fra i conservatori. Il 15 ottobre l’organizzazione della sua campagna aveva pubblicato i risultati della raccolta fondi del terzo trimestre di quest’anno: 620mila dollari di debito e soltanto 1,2 milioni di dollari in contanti a disposizione, largamente insufficienti per continuare a sostenere la candidatura fino al 2024.

Aveva deciso di candidarsi alla presidenza dopo che il suo rapporto con Trump si era fortemente deteriorato, ma la sua campagna elettorale era iniziata in modo faticoso e poco convincente, anche perché Pence non aveva voluto cercare lo scontro diretto con Trump, che continua ad avere il più largo seguito tra gli elettori Repubblicani. headtopics.com

