Migliore qualità dell'aria da partnership fra Bosch e Palas

Sfruttando la pluriennale esperienza di Palas GmbH Palas potranno essere fornite conoscenze e tecnologie per misurare un ampio range di gas e particelle disperse nell'aria. In questo ambito resterà centrale l'impiego del dispositivo di misurazione Environmental Connected Box (ECoB) già sviluppato e prodotto da Bosch.

Sarà così possibile implementare il contributo che può venire dai servizi basati sul Cloud, come la gestione dei dispositivi o l'impiego di un modello software che genera dati sulle emissioni nel traffico in tempo reale.

Questo controllo in 3D ad alta risoluzione delle dispersioni relative alle sostanze nocive - si legge nella nota di Bosch - può aiutare a localizzare i punti critici dell'inquinamento, in modo da poter definire contromisure adeguate. La nuova collaborazione Bosch e Palas punta dunque ad offrire un portafoglio completo per la gestione ecocompatibile del traffico urbano e per il monitoraggio della concentrazione di sostanze nell'aria intorno alle aziende. headtopics.com

Verrà attivato un servizio di supporto per le autorità e per gli operatori dei grandi complessi industriali in modo che i prodotti e i servizi compatibili Bosch e Palas possano creare le basi per migliorare la qualità dell'aria in modo affidabile e sostenibile.

