Microsoft scopre il nuovo gruppo di hacker Octo Tempest

Microsoft, attraverso la sua divisione di sicurezza, mette in guardia da Octo Tempest, un nuovo gruppo di criminali informatici, che sembra particolarmente interessato alle informazioni finanziarie delle vittime a cui punta. Gli hacker, affiliati al gruppo BlackCat, che un anno fa ha rivendicato un attacco alla rete di Gse, il gestore italiano dei servizi energetici, sfruttano varie tecniche per accedere alle reti e installare i loro virus.

Octo Tempest ha monetizzato le proprie intrusioni vendendo, per cominciare, i dati delle schede sim delle vittime ad altri criminali ed eseguendo la movimentazione di denaro dai conti colpiti a portafogli di criptovalute". Stando alle indagini di Microsoft, i partecipanti alla cosiddetta"gang" hanno una vasta conoscenza informatica.

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕

La Nocciola d'oro delle Langhe conferita allo chef CannavacciuoloAlla 93/a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba (ANSA) Leggi di più ⮕

Miriam Galanti sul red carpet della Festa del CinemaItalian actor Miriam Galanti arrives for the closing ceremony at the 18th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 28 October 2023. The Festa del Cinema di Roma runs from 18 to 29 October 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

Paolo Virzì alla Festa del Cinema di RomaItalian director Paolo Virzì arrives for the closing ceremony at the 18th annual Rome International Film Fest in Rome, Italy, 28 October 2023. The Festa del Cinema di Roma runs from 18 to 29 October 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI (ANSA). (ANSA) Leggi di più ⮕

'Israele ha usato il fosforo bianco, ecco le prove'Inchiesta del giornale libanese L'Orient-Le Jour. L'Onu verifica (ANSA) Leggi di più ⮕

Serie A: in campo Lecce-Torino 0-1 DIRETTAD'Aversa: 'Non dobbiamo pensare di trovare un avversario in difficoltà' (ANSA) Leggi di più ⮕