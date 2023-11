Michelle Hunziker al mare: fuga d'amore con Alessandro Carollo?

Michelle Hunziker ha trascorso il fine settimana al mare ma con lei c’era anche il nuovo fidanzato Alessandro Carollo? Nelle storie Instagram la conduttrice tv ha pubblicato l’immagine di una spiaggia, con il disegno di un cuore e la scritta “love” fatta da una bambina in costume da bagno.

Anche l’osteopata romano ha pubblicato fotografie di una fuga dalla Capitale, ma la coppia era insieme? C’è chi dice fossero a Varigotti, luogo del cuore della Hunziker, ma con loro anche le figlie Sole e Celeste? Da quando si è saputo che Michelle Hunziker ha una nuova storia d’amore, i paparazzi non la perdono di vista. Sotto casa ha sempre i flash pronti a scattare e i suoi spostamenti in auto non passano inosservati.

. Ma la relazione appassionata e intrigante è durata poco meno di un’estate. Da allora la conduttrice tv non è stata più vista con un uomo al suo fianco, fino alle scorse settimane quando è uscita allo scoperto con Alessandro Carollo.Ostaggi di Hamas, la 22enne tedesca-israeliana Shani Louk è morta | Era stata rapita al rave party headtopics.com

Israele:"Stiamo aumentando operazioni nella Striscia" | Unicef:"A Gaza i bambini hanno solo acqua di mare da bere"

