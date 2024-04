Michele Padovano parla del futuro di Antonio Conte

L'ex attaccante della Juventus Michele Padovano ha parlato ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del futuro di Antonio Conte. Il nome dell'ex allenatore di Juve ed Inter sarebbe in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis per rilanciare il Napoli: 'Aspetterei ad essere entusiasti per l'eventuale arrivo di Conte, è ancora presto. Lui sarebbe la persona giusta al posto giusto, sono curioso di capire come andrà a finire.

Dando via Osimhen, Conte saprebbe benissimo che c'è una cifra importante da mettere sul mercato. Per me Conte non andrà all'estero, ma resterà in Italia. La sua scelta cadrà su qualche squadra italiana, mi posso sbilanciare. Poi ci sono Bayern e Liverpool che vorrebbero uno tra i primi tre allenatori al mondo

