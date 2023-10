'Mi sono difeso'. Faida tra rapper, Shiva risponde al gip

Il rapper arrestato per tentato omicidio racconta al gip la propria versione sulla sparatoria dell'11 luglio scorso."Mi sono difeso da un'aggressione". I suoi avvocati chiederanno che lasci il carcere(all'anagrafe Andrea Arrigoni) ha spiegato al gip di aver sparato per difendersi.

Il giovane, arrestato ieri dagli agenti della squadra mobile e trasferito nel carcere di San Vittore, ha risposto a tutte le domande e si è mostrato collaborativo.che la difesa del rapper, assistito dall'avvocato Daniele Barelli, consegnerà insieme ad altri documenti per chiedere che il giovane lasci il carcere.

