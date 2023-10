Meteo: nel weekend migliora ma con novembre arrivano freddo e piogge

AGI - La situazione sinottica con l'arrivo dell'ultimo weekend di ottobre vedrà espandersi verso il Mediterraneo centrale: ultime piogge nella giornata di sabato e poi il tempo sarà più asciutto e vedrà un rialzo termico da domenica.dovrebbero interessare il Mediterraneo. Maltempo possibile anche nel giorno di Halloween con piogge e temporali intensi soprattutto al Centro-Nord.

Pausa asciutta in vista della festa di Ognissanti anche se l'alternanza veloce tra una fase perturbata e una fase asciutta potrebbe modificare un po' le tempistiche previste. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano anche per i primi giorni di novembre condizioni di tempoPrevisioni meteo per oggicquazzoni e temporali su Liguria di Levante e Triveneto

con neve sulle Alpi oltre i 2000 metri, maggiori schiarite sui settori occidentali. Al pomeriggio residui fenomeni tra Veneto e Friuli, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata non sono attese variazioni. Nebbie e foschie nella notte sulla Pianura Padana.Tempo instabile al mattino con cieli nuvolosi e piogge sparse. Migliora al pomeriggio con tempo asciutto e graduali schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. headtopics.com

Al mattino molte nubi in transito specie tra Calabria e Sicilia ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ampi spazi di sereno sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime in generale diminuzione.Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni settentrionali ma con locali.

Un momentaneo miglioramento delle condizioni del tempo, eccetto che in alcune zone del nord e su parte del versante tirrenico. Temperature in rialzo ma l'autunno si farà sentire

Salvatores, Jelinek e i cosplayer di Lucca Comics & Games: ecco la newsletter de «la Lettura»E nell’App il disagio degli adolescenti nell’approfondimento di Chiara Bidoli Leggi di più ⮕

Beatles, Ringo Starr rivela che nell'inedito non ci sarà solo John LennonIl batterista ha parlato del nuovo brano in arrivo entro la fine dell'anno che parte da una vecchia registrazione di Lennon Leggi di più ⮕

Ucraina, esplosivi nell'impianto chimico in Crimea: così la Russia pianifica un disastro «peggiore di ChernobyIngegneri dell'esercito russo hanno piazzato esplosivi in un impianto chimico... Leggi di più ⮕

Morta Margherita Mayer, dramma nell'equitazione: il terribile incidente in garaUn dramma colpisce l'equitazione italiana: è morta Margherita Mayer in seguito a un incidente al Sardegna Jumping Tour 2023 , che si tie... Leggi di più ⮕

Lancia Beta Trevi, berlina di transizione nell'autunno caldo degli scioperiLa Lancia Beta Trevi è stata una pagina di transizione e un tentativo di ridare slancio alla presenza sul mercato di un modello con qualche anno sulle spalle Leggi di più ⮕

Gli Stati Uniti colpiscono obiettivi iraniani nell’est della SiriaIl 26 ottobre gli Stati Uniti hanno colpito due depositi di armi e munizioni usati dai Guardiani della rivoluzone iraniani e da “gruppi alleati” nell’est della Siria, ha annunciato il segretario della difesa statunitense Lloyd Austin. Leggi Leggi di più ⮕